2019-09-08

نبذة من سيرة سفير المملكة لدى البحرين سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، أمراً ملكياً بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لدى مملكة البحرين .

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وكان الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية.