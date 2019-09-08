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نبذة من سيرة سفير المملكة لدى البحرين سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، أمراً ملكياً بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لدى مملكة البحرين .
وكان الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.
وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية.
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