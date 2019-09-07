القصة الكاملة لـ”ضرب موظفة الفندق”.. وتوجيه جديد من أمير جازان بالنيابة

جدة - عمرو شويل جازان - إسماعيل الحكمي

تحفظت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، على نزيل بأحد الفنادق، إثر حادث اعتدائه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.

وحدث عراك بالأيدي بين النزيل والموظفة، أمس (الجمعة)، بعد نقاش أظهرته كاميرات المراقبة بالفندق.

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موظفة الفندق: طلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار

من جانبها، قالت الموظفة إنه في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: “رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي”، وطالبت الموظفة، الشرطة بحقها.

وكشفت مصادر لـ”الخليج 365” أن فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفريق من هيئة السياحة والتراث الوطني يتقدمهم مدير فرع الهيئة بجازان المهندس عبده مناجي بدأوا التحقيق في ملابسات الواقعة، والتقى الفريقان بالمعتدى عليها.

مالك الفندق: وكلنا محامي للحفاظ على حقوقها

علق ‏مالك فندق أسيل صبيا، رجل الأعمال عبد الله طيري، على الواقعة، قائلا: “يؤسفنا ماحدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامي لأخذ كافة حقوقها وفقاً للأنظمة والقوانين”.

أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية

وتابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.