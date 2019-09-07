عاجل اليمن : حزب الإصلاح يفاجئ الجميع ويعلن : هذه ‘‘شروط الحوار’’ مع الانتقالي الجنوبي .. ويصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح يفاجئ الجميع ويعلن : هذه ‘‘شروط الحوار’’ مع الانتقالي الجنوبي .. ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ / علي الجرادي/ ببيان المملكة العربية السعودية الذي عبر عن رفضه للأحداث الأخيرة في عدن.

وقال "الجرادي" إن المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف العربي أدانت بشكل صريح وواضح الانقلاب في عدن وطالبت بعودة معسكرات الشرعية وأن لابديل لشرعية الرئيس هادي وأن أي تهديد للاستقرار في اليمن هو تهديد لأمن المملكة.

وأضاف "الجرادي": هذه هي شروط أي حوار وتتفق جوهريا مع شروط الحكومة المعلنة والأحزاب الداعمة للشرعية.

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وذكر أن المملكة العربية السعودية ادانت ضمنياً دعاوى الإرهاب التي وصف بها البعض الرئيس والحكومة والجيش الوطني، وأعلنت تمسكها بعودة مؤسسات ومعسكرات الشرعية الى مواقعها في محافظة عدن كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية.

وكان البيان السعودي قد أكد على موقف المملكة الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.

وعقب صدور البيان رحبت الجمهورية اليمنية ببيان المملكة، والذي أكد رفضه لأحداث عدن الأخيرة، وطالب بتسليم مؤسسات الدولة.