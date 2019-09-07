أخصائية نفسية: هاجس التقدم في العمر يتحول إلى فوبيا لدى البعض

أكدت الأخصائية النفسية، نجلاء الفهد، أن الشباب الفعلي للإنسان يكون من سن 25 إلى 66 سنة.

وأضافت الفهد، خلال حوارها إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن هاجس التقدم في العمر يتحول إلى فوبيا لدى البعض؛ بسبب المبالغة في التفكير بالمستقبل. وتابعت أن هناك هذا يعود إلى سمات البعض الشخصية، حيث يفكر البعض فيما قدمه ونجح فيه، على عكس من يطور نفسه، مشددةً على أن الخوف بدون إنجاز حياتي يحول الأمر إلى فوبيا.+