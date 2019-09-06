وفاة أحمد الشقيري مقدم برنامج خواطر خبر غير صحيح متداول على تويتر

انتشرت اليوم عدد من التغريدات الجديدة بخصوص مقدم برنامج خواطر أحمد الشقيري، وقد تحدثت هذه التغريدات عن وفاة أحمد الشقيري اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية، وقد سألنا الكثير من متابعينا عن صحة هذا الخبر، ولذلك قمنا بالبحث في جميع المصادر الإخبارية، وعن آخر أخبار أحمد الشقيري لمعرفة آخر أخباره، وقد تابعنا الرسائل الأخيرة له على تويتر لمعرفة حقيقة خبر وفاته.

وفاة أحمد الشقيري خبر كاذب

بعد البحث في جميع مصادر الأخبار السعودية عن خبر وفاة أحمد الشقيري تبين لنا أن الخبر كاذب، ولا يوجد أي موقع صحفي موثوق لدى السعوديين أكد الخبر، وأن الخبر ما هو إلا تغريدة في تويتر كاذبة بغرض إثارة الجدل بين المغردين، ولا يوجد في حساب الشقيري الرسمي أي خبر يؤكد وفاة أحمد الشقيري، وهذا يؤكد أنه خبر كاذب.

إشاعة وفاة أحمد الشقيري ليست الأولى

بعد البحث تبين لنا أيضا أن هذه الإشاعة عن أحمد الشقيري ليست الأولى بل انتشر العام قبل الماضي إشاعة أخرى عن وفاة أحمد الشقيري، وقد تم تكذيبها، وتم الكشف عن سبب غياب أحمد الشقيري وقتها، يذكر أن الشقيري هو مقدم برنامج خواطر هو البرنامج الذي حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه، وقد قدم منه أكثر من عشرة أجزاء على مدار العشرة سنوات الماضية، وقد أثر هذا البرنامج في الكثير من الشباب العربي، وأصبح من وقتها أحمد الشقيري مثل أعلى لهم.