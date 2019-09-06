، مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.

وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.