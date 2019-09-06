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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.
وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.
مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-06
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.
وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
08:09 PM
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة.
وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية.
، مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة ،
المصدر : الخليج 365
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