رابط تقديم الأمن العام 1441 للنساء: فتح باب التقديم بوظائف الأمن العام رتبة جندي أبشر للتوظيف

تقديم الأمن العام 1441، أعلنت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح التقديم على رتبة جندي بالأمن العام للنساء، محددة شروط التقديم وطريقة التسجيل على رتبة جندي بالأمن العام، حيث حددت الإدارة العامة أن باب التقديم لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك للتعيين على تلك الدرجة بعد التخرج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطالبت من الراغبين التقيد بالشروط والتسجيل عبر موقع أبشر توظيف.

ونوهت الإدارة إلى أنه سوف يتم تلقي الطلبات الخاصة بالتقديم خلال الفترة من يوم يوم الأحد القادم الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/01/09هـ وينتهي يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/01/12هـ.

التقديم في الأمن العام 1441

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي جميع الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقديم بوظائف الأمن العام للنساء 1441 رتبة جندي وهي كالتالي:

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1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

5- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

6- أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

7- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

8 – ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

10- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .

11- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

12- يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

رابط تقديم الأمن العام 1441 نساء

رابط التقديم في وظائف الأمن العام 1441 نساء عبر موقع أبشر للتوظيف : اضغط هنا، وسيكون ذلك حسب المواعيد المقررة والشروط المعلنة أعلاه،أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمي.