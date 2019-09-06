الأمن العام القبول والتسجيل 1441 رابط تقديم وظائف الأمن العام نساء رتبة جندي لحملة الثانوية العامة...

الأمن العام القبول والتسجيل 1441، ما زلنا نتابع معكم زوارنا الكرام أهم وأخر لأخبار بخصوص الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت مديرية الأمن العام فتح القبول والتسجيل للتقديم على الوظائف العسكرية لديها برتبة جندي بالأمن العام للنساء، ونرفق لكم أدناه رابط تقديم الأمن العام 1441 نساء رتبة جندي لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للتعيين بعد التخرج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد أوضحت المديرية موعد التقديم بوظائف الأمن العام 1441 للنساء حيث يبدأ من يوم الأحد القادم الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/01/09هـ وينتهي يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً بتاريخ 1441/01/12هـ، والعديد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتقديم بوظائف الأمن العام 1441 وعلى رأسها أن تكون المتقدمة 1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، ونستعرض عليكم المزيد من التفاصيل فيما يخص تقديم الأمن العام 1441 رتبة جندي للنساء.

الأمن العام القبول والتسجيل 1441

كما ذكرنا أعلنت مديرية الأمن العام عن الشروط التي واجب توافرها في المتقدمين للوظائف العسكرية لديها نستعرضها عليكم الآن.

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

5- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

6- أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

7- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

8 – ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

10- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .

11- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

12- يرجى من المتقدمة إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة او مايعادلها.

رابط تقديم الأمن العام 1441 للنساء رتبة جندي

من خلال بوابة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية السعودية يمكنكم تقديم الأمن العام 1441 نساء رتبة جندي لحملة الشهادة الثنوية العامة أو ما يعدلها حسب لمواعيد المقررة والشروط المعلنة أعلاه، رابط دخول أبشر وزارة الداخلية، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين كما سنتابع معكم أهم الأخبار بخصوص نتائج قبول الأمن العام 1441 والتي سيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة من موعد التسجيل، وسيتم المفاضلة وإعلان أسماء المقبولين مبدئياً مواعيد المقابلات الشخصية من أجل المطابقة ومراجعة كافة البيانات التي تخص المتقدمات لوظائف الأمن العام لرتبة جندي.