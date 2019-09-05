قناة “الصحراء” توضح ملابسات تداول مقطع خادش للشاعر “عيدان بن راجس ” مع فتاة تعطلت سيارتها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للشاعر “عيدان بن راجس الدوسري “وهو يتحدث عن قصة ذات إيحاءات جنسية خلال استضافته على قناة “الصحراء” الفضائية. وتحدث الشاعر عن قصته مع امرأة حسناء كان الجميع يتمناها، وكيف أنه قضى ليلة في منزلها، واستغل تعطل سيارتها وعرض عليها إصلاحها بشرط أن يقبلها على صدرها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كون القصة كانت ذات إيحاءات جنسية، وهو ما دفع قناة الصحراء إلى إصدار بيان حول تفاصيل هذا المقطع. وقالت قناة “الصحراء” في بيانها الذي نشرته على حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى اللقاء التلفزيوني (برنامج تعاليل) مع عيدان بن راجس، والمقطع المتدول خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، نوضح للجميع بأن هذه الحلقة تم تسجيلها في عام 2008، وتم حذف هذا المقطع في حينه، ولم تعرض على شاشة قناة الصحراء”. وختم البيان بأنه “قد تم تسريب هذا المقطع في الأيام الماضية، ومحاسبة المتسبب؛ لذا نعتذر، ونؤكد حرص القناة على عدم ظهور مثل هذا المقطع”.