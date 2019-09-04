عاجل اليمن : الحكومة اليمنية ترفض الحوار مع الانتقالي الجنوبي وتضع الإمارات في مأزق كبير بهذا الطلب الجريئ والمفاجئ.. والميسري يكشف مصير عدن بعد مفاوضات جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترفض الحوار مع الانتقالي الجنوبي وتضع الإمارات في مأزق كبير بهذا الطلب الجريئ والمفاجئ.. والميسري يكشف مصير عدن بعد مفاوضات جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، انه لن يكون هناك أي حوار مع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وأضاف في تصريحات صحفية: لن يتم الجلوس مع المجلس الإنتقالي الجنوبي على طاولة حوار واحدة، لأنه أداة بيد الامارات.

اخر الاخبار

المجلس الإنتقالي يرضخ من جديد.. والزبيدي يطير إلى جدة.. وإعلان سعودي عاجل يكشف (تفاصيل الصفقة)

قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

السعودية تستدعي علي محسن الأحمر بشكل عاجل .. ومصدر مطلع ‘‘يفضح‘‘ تسريبات خطيرة عن سيناريوهات الحل لأحداث الجنوب

حدث مزلزل في السعودية .. والملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية و13 قرارًا مفاجئًا

بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟

شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن

Advertisements

جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل)

انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن)

صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة)

تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل)

السعودية تضع الشرعية في مأزق كبير.. والبركاني يخذل الرئيس هادي .. ونقل ‘‘الأحمر والعليمي’’ من الرياض وإبعادهم عن الرئيس إلى هذه المدينة

الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة)

قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

قال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، انه لن يكون هناك أي حوار مع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وأضاف في تصريحات صحفية: لن يتم الجلوس مع المجلس الإنتقالي الجنوبي على طاولة حوار واحدة، لأنه أداة بيد الامارات.