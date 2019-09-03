عاجل اليمن : السعودية تستدعي علي محسن الأحمر بشكل عاجل .. ومصدر مطلع ‘‘يفضح‘‘ تسريبات خطيرة عن سيناريوهات الحل لأحداث الجنوب

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستدعي علي محسن الأحمر بشكل عاجل .. ومصدر مطلع ‘‘يفضح‘‘ تسريبات خطيرة عن سيناريوهات الحل لأحداث الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمت أخباراليوم من مصادر خاصة في الرياض أن الجانب السعودي استدعى- وبصورة عاجلة- لجنة الأزمة الحكومية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الفريق/ على محسن، وعضوية رئيس الوزراء المهندس/ معين عبدالملك ومدير مكتب الرئيس الدكتور/ عبدالله العليمي ونائب رئيس الوزراء الخنبشي للحضور إلى جدة..

وأكدت المصادر الخاصة أن اللجنة تم نقلها إلى جدة مساء الأحد، بطائرة خاصة وأنه وفور وصولها تم عقد اجتماع بالجانب السعودي ظل منعقداً لعدة ساعات..

اخر الاخبار

حدث مزلزل في السعودية .. والملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية و13 قرارًا مفاجئًا

بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟

شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن

جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل)

انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن)

صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة)

تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل)

Advertisements

السعودية تضع الشرعية في مأزق كبير.. والبركاني يخذل الرئيس هادي .. ونقل ‘‘الأحمر والعليمي’’ من الرياض وإبعادهم عن الرئيس إلى هذه المدينة

الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة)

قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

الحوثي يجني أولى ثمار انقلاب الإمارات على الشرعية .. وإجبار السعودية على إهداء الحوثيين هذا النصر المؤزر بدون طلقة رصاص واحدة

حادث مروري مروع بسيارة تحمل عريس وعروسته وهكذا كان مصيرهما ..شاهد اولى الصور

ورد الآن اعلان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف الإمارات لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين (فيديو)

بعد طرد الانتقالي من آخر مدينة قوات ضخمة تصل الآن إلى شبوة وتحرك عسكري عاجل وإعلان طارئ للتحالف العربي

من جانب آخر كشف مصدر حكومي لـ "أخبار اليوم" تعرض الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة لضغوط غير طبيعية من قبل الجانب السعودي للموافقة على الانخراط في حوار ترعاه الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اليد الطولى لدولة الإمارات في تنفيذ انقلابها في الجنوب ،

وأوضح المصدر الحكومي أن الجانب السعودي يضغط، بكل ثقلة، حتى يتمكن من الخروج ببيان لمسار حل وفق رؤيتة هروباً من تحديد موقف الرياض من الانقلاب الإماراتي واعتدائها الأخير على الجيش في محيط مدينة عدن..

وأكد المصدر الحكومي أن الرياض تبحث عن حل تخرج به تجاه العالم من أحداث عدن، ولا تبحث عن حل للتدخل الإماراتي السافر والتهديد بتقسيم اليمن..

وأبدى المصدر الحكومي مخاوفة من أن تنجح الضغوط السعودية- والتي وصلت حد التلويح بالتخلي عن دعم الشرعية- أن تنجح في جعل الرئاسة تتراجع عن موقفها المطالَب بإنهاء الانقلاب وإنهاء التدخل الإماراتي وسيطرة الحكومة على العاصمة المؤقتة عدن وحل الميليشيات المسلحة أو دمجها في هيكل وزارتي الدفاع والداخلية ومن ثم الجلوس على طاولة الحوار مع الانقلابيين المتمردين في عدن للخروج بحل سياسي ستكون تداعياته أكثر كارثية من انقلاب الحوثيين في صنعاء.

كما كشف المصدر الحكومي عن انزعاج الرئاسة من موقف رئيس مجلس النواب الذي وقف حائط سد لمنع صدور بيان مجلس النواب تجاه الأحداث الأخيرة وخاصة اعتداء الإمارات على الجيش الوطني وسقوط أكثر من ٣٠٠ بين شهيد وجريح..

وحول سبب ذلك الموقف من رئيس مجلس النواب الشيخ/ سلطان البركاني، أوضح المصدر الحكومي بأن الشيخ/ سلطان- هداه الله- يوهمه بعض السفراء ودولة الإمارات بأنه يجب عليه أن يعمل على أن يظل في جانب الحياد كونه أصبح ينظر إليه نافذة للحل السياسي في إشارة إلى أن أطرافاُ دولية تنظر له كبديل للرئيس ونائبه، وهذه أوهام إن صدقها فهو يخدع نفسه، لكنه يجب أن يحاسبه أعضاء مجلس النواب على تعطيل المجلس من أن يحدد موقفاً في قضية وطنية تهدد وحدة البلاد ونسيجه الاجتماعي.