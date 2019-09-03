عاجل اليمن : شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد الركن عبدالله الصبيحي مطمنا الشعب اليمني، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، ان ”الأمور بخير، وأن ما يحدث مجرد غيمة صيف وستزول“.

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وقال ”الصبيحي“ في كلمة أمام قوات الجيش الوطني المرابطة في مدينة شقرة بمحافظة أبين ان ”الجنوب لكل اليمنيين“.

وأضاف ”من أراد ان ينفرد بالجنوب او اليمن او شمال الشمال فليبحث له عن زريبة مأوى له، فهو يتحدث بعقلية الزريبة أو القرية، ولن يتم الا ما يقوله الرئيس هادي“.

العميد البطل عبدالله الصبيحي ابن الجنوب يقول ان الجنوب لن يبقى بيد هذه العصابات القروية التى اقتحمت المنازل وقتلت الناس وان الشرعية ستعود. #مذبحه_الارهاب_الاماراتي pic.twitter.com/yL8ZWJA9dy — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 3, 2019

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مختار الرحبي✔@alrahbi5

العميد البطل عبدالله الصبيحي ابن الجنوب يقول ان الجنوب لن يبقى بيد هذه العصابات القروية التى اقتحمت المنازل وقتلت الناس وان الشرعية ستعود. #مذبحه_الارهاب_الاماراتي

العميد البطل عبدالله الصبيحي ابن الجنوب يقول ان الجنوب لن يبقى بيد هذه العصابات القروية التى اقتحمت المنازل وقتلت الناس وان الشرعية ستعود. #مذبحه_الارهاب_الاماراتي pic.twitter.com/yL8ZWJA9dy — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 3, 2019

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العميد البطل عبدالله الصبيحي ابن الجنوب يقول ان الجنوب لن يبقى بيد هذه العصابات القروية التى اقتحمت المنازل وقتلت الناس وان الشرعية ستعود. #مذبحه_الارهاب_الاماراتي pic.twitter.com/yL8ZWJA9dy — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 3, 2019

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