أبشر| خطوات الاستعلام عن هوية مقيم 1441 وصلاحية الاقامة وتاريخ انتهاء الاقامة

نكتب لكم اليوم عن موضوع هام يهم كل المغتربين فى المملكة العربية السعودية ألا وهو موضوع الاستعلام عن صلاحية الاقامة، فأول الأشيار التى تشغل بال كل مغترب هو الإطمئنان على سريان صلاحية الاقامة الخاصة به، ولهذا فقد أدركنا أهمية الكتابة فى هذا الأمر وكتبنا لكم هذا المقال.

ونحن فى “عرب نيوز” فى إطار اهتمامنا بالشأن العام السعودي نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن هوية مقيم

ننصح اخواننا المغتربين المقيمين فى الممكلة العربية السعودية بأن يجددوا اقامتهم فور انتهائها مباشرة، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها أبشر كل المعلومات المتاحة عن الإقامة وكيفية تجديدها بطريقة إلكترونية، وهذا قد وفر الكثير من الجهد والوقت على كل المقيمين داخل المملكة فى الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الآن يُمكنك بمجرد الجلوس أمام اللابتوي الخاص بك والدخلو إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص اقامتك بخطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة، فقط اتبع الآتي: