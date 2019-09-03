link “متى تنزل المقطوعة” الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب عبر رابط وزارة...

نتابع معكم فى هذا المقال آخر التطورات الحادثة فى موضوع الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فهذا الموضوع يشغل بال الكثيرين من المواطنين السعوديين ممن يستفيدوا من تلك المساعدات المادية ومن تنطبق عليهم الشروط، ونوضح لكم أبرز الشروط للإستفادة من المساعدة المقطوعة خلال المقالة.

ونود التنويه على الدور الكبير الذى تلعبه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى الوقوف بجانب المواطن السعودي ممن ينتمي إلى الاسر متوسطة الدخل والتى لا تطيق تحمل الظروف المعيشية الجديدة التى فرضها الواقع نتيجة كم الإصلاحات الإقتصادية الجديدة، ونوضح لكم خلال هذا المقال من موقعنا “عرب نيوز” رابط الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ضمن خدماتها الإلكترونية التى وفرتها على الموقع مثل خدمة الاستعلام عن وافد، ومن خلال هذه الرابط يُمكنك الاستعلام عن موعد صرف المساعدة الخاصة بك بكب سهولة وبدون جهد، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الرابط المظلل وكتابة بياناتك من سجل مدني ورقم الطلب ورمز التحقق والبيانات المطلوبة الأخرى، وجدير بالذكر أنه من المتوقع صرف المساعدة المقطوعة آخر شهر ذى الحجة.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

يسألنا الكثير من وزارنا وقرائنا الكرام عن الميعاد المتوقع الذي تصرف فيه المساعدة المقطوعة التى أصبحت أملاً لملايين الأفراد التنى تنتمي إلى الأسر متوسطة الدخل، فالمساعدة المقطوعة فى الأساس خُصصت من أجل هؤلاء حتى تساعدهم ولو قليلاً فى تحمل الأعباء الإقتصادية التى قد لا يستطيعون تحملها وحدهم، وجدير بالذكر أن منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اتاحت خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً بعد النجاح الذي حققته وزارة العمل فى تقدم خدماتها إلكترونياً للمواطنين.

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شروط التسجيل في المساعدات المقطوعة

يجب أـن تتوفر فيك عدة شروط لكي تستفيد من المساعدة المقطوعة، وهي:

يجب أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فيما أعلى.

سعودي الجنسية.

من أسرة محدودة الدخل.

لا يملك سجلات تجارية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وفرت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة إلكترونياً بنفس الجودة والتميز الذي أطلقت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها للمواطنين السعوديين والمغتربين، وكان الهدف من قدوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذه الخطوة من المساعدة المقطوعة هو رفع العبء عن المواطن السعودي، ونوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة كالتالي:

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت