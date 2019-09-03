شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف موعد إصدار التأشيرة السياحية.. تعرف على الرسوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ذكرت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع بدء العمل بالتأشيرة السياحية لدخول المملكة اعتباراً من 27 سبتمبر الجاري.

ووفقاً للمصادر، ستُتاح التأشيرة السياحية لـ51 دولة حول العالم برسوم تصل إلى حوال 440 ريالاً شاملة التأمين الطبي.

وتُشير المعلومات المتداولة إلى أن مدة التأشيرة ستكون 90 يوماً، ويمكن الحصول عليها من منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

وتعمل "الخليج 365" على التواصل مع الجهات المعنية، وستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.