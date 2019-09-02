عاجل اليمن : الحوثي يجني أولى ثمار انقلاب الإمارات على الشرعية .. وإجبار السعودية على إهداء الحوثيين هذا النصر المؤزر بدون طلقة رصاص واحدة

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عدن - ياسمين التهامي - تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، غدا الثلاثاء، لقاء تشاوري مع مستوردي وتجار البضائع واللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي.

وأوضح مصدر مطلع في تصريح الى ” المشهد اليمني ” أن اللقاء التشاوري مع اللجنة الإقتصادية العليا ينعقد لعمل الترتيبات اللازمة لتحويل البضائع التي كان يتم استيرادها عبر ميناء عدن والمكلا عبر ميناء الحديدة.



واشار المصدر الى أن المليشيا بهذا الاجراء بدأت تحصد أولى ثمار انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن.

ونوه المصدر بان تحويل البضائع التي سيتم استيرادها عبر ميناء الحديدة يرفد خزينة مليشيا الحوثي بمليارات الريالات، بما يعزز استمرارها في الحرب التي تشنها على الشعب اليمني.

وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر وخليج عدن، أصدرت تطمينات لكافة التجار والمستوردين باستمرارها في العمل بشكل طبيعي.

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