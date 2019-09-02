السعودية | البدء في إصدار التأشيرة السياحية لدخول المملكة نهاية سبتمبر الجاري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البدء في إصدار التأشيرة السياحية لدخول المملكة نهاية سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:34 مساءً, 2 سبتمبر 2019 م المناطق _ خاص من المتوقع وفقاً لمصادر صحيفة “المناطق” أن تبدأ المديرية العامة للجوازات في يوم ” ٢٨ سبتمبر” الجاري في إصدار التأشيرة السياحية لدخول المملكة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن التأشيرة السياحية لدخول المملكة لعدد “51” دولة ستبلغ مدتها “90” يوماً وبرسم “420” ريال.

ويمكن للسائحين القادمين للمملكة الحصول على التأشيرة من أجهزة الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية.

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