“أبشر” رابط ||أسماء|| قبول المرشحين في قوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة 1441 من هنا...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن ، ظهور نتائج وأسماء القبول بوظيفة وكيل رقيب ووظيفة رقيب بقوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط الأسماء المرشحة مبدئياً، والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية القبول، وكل التفاصيل التي ترد في بالكم متابعينا الأعزاء.

نشرت منذ قليل منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف نتائج أسماء القبول بوظائف قوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، على وظيفة رقيب ووظيفة وكيل رقيب، المرشحين مبدئياً على الوظائف المعلن عنها.

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رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً في قوات الطوارئ الخاصة

أعلنت أدارة القبول والتسجيل بقوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، أن يمكن للمقبولين الدخول عبر الرابط التالي للتعرف على أسماء المقبولين لاستكمال أجراءات القبول، مع ضرورة أحضار ملف يحمل كافة المستندات.

المستندات المطلوبة لاستكمال أجراءات القبول

يلزم على كل من تم قبوله مبدئياً الالتزام بالموعد المحدد له، مع ضرورة أحضار ملف يشمل كافة المستندات المطلوبة لاستكمال القبول والمستندات المطلوبة كالأتي.

نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها. نسخة من بطاقة الهوية مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حالة فقدانها أحضار بلاغ من أبشر بذلك. نسخة من نموزج طلب التقديم عبر الإنترنت.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع المقبولين مبدئياً، للوظائف الخاصة بقوات الطوارئ بأمن الدولة.