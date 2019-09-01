كم باقي على تاريخ اليوم الوطني السعودي 1441

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إجازة العيد الوطني للمملكة، وتفاصيل الدوام الاداري في مؤسسات الحكومة.

باقي على اليوم الوطني السعودي 1441 يوم

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم لعام 1441هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2019، تنوه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن اليوم المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية.

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وأضافت الوزارة، أن يوم العيد الوطني سيكون إجازة وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكما هو الحال في كل عام داخل مؤسسات الحكومة.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة، 20 أغسطس/ آب الماضي، أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، الموافق الأول من الميزان، الذي يوافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز آل سعود، بتوحيد المملكة.