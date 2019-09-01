شاهد: مقطع مها الصيعري وزوجها بالسوق يثير مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشطة السعودية المعروفة مها الصيعري مع زوجها وهي في سوق أبها، الأمر الذي دفع الآلاف من متابعيها للبحث عن صورها هي وزوجها.

وتعتبر مها الصيعري من بين أشهر ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي، لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحظى بالعديد من المعجبين على الرّغم من مواجهتها للكثير من الانتقاد في بعض الأوقات.

واتجهت مھا الصيعري إلى عالم الكوميديا الساخرة من بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية التي جعلت من الحیاة أكثر غرابة وأكثر صعوبة.

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واھتمت مھا الصیعري بمعالجة ھذه القضایا بطريقة كوميدية فریدة من نوعها، لذا نرى ّ بأن الكثير من الناس یسعوا للحصول على سناب مھا الصیعري.

زوج مھا الصیعري رجل اعمال قحطاني وقد دفع مھر مھا الصیعري 300 الف وبیت وسیارة ونالت شھرة بسبب ھذ، وتفاعل المشاركين خلال الھاشتاج، مقدمين التهنئة لھا، حیث قالت توما: "عمرى الله یوفقھا ویسسعدھا، وربى كأنھا أختى".

وقالت أصایل: "الله یوفقھا ویسعدھا، حظ منھو بتصیر حلاله، بنت نادرة في ھذا الزمن"، وقال حساب باسم توت: "فرحت لھا من كل قلبي، الله یسعدھا ویوفقھا.