عاجل اليمن : ظهور مثير لـ‘‘هاني بن بريك’’ قبل قليل بحماية إماراتية .. شاهد ماذا يفعل؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير لـ‘‘هاني بن بريك’’ قبل قليل بحماية إماراتية .. شاهد ماذا يفعل؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، في صور جديدة ، قال إنها لزيارته إلى مدينة زنجبار اليوم الأحد.

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ونشر “بن بريك” صور الزيارة مصحوبة بتغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني قائلاً: “بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة”.

ويسيطر الانتقالي الجنوبي على مدبينة زنجبار بعد مواجهات مع الجيش الوطني تدخل الطيران الحربي الإماراتي في مساندة الانقلابيين لتمكينهم من السيطرة على المدينة.

بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019

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هاني بن بريك✔@HaniBinbrek

بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة .

بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019 /photo/1 بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019 /photo/1 بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019 /photo/1 بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019 /photo/1

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بتوجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بزيارة لمحافظة أبين وكان في استقباله الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي رئيس قيادة المجلس الانتقالي بأبين والقائد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة . pic.twitter.com/WWVqlSzn5x — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 1, 2019

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