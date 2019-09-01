“استعلام عن المقطوعه” موعد صرف المساعدة المقطوعه برقم الطلب لشهر ذي الحجة 1440

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين شهرياً فى محرك البحث “جوجل” عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعه، وقد تم تفعيل هذه المساعدات للجمهور السعودي وخاصة الطبقة الوسطى منه بسبب الإجراءات الإقتصادية التى تم اتخاذها مؤخراً تمهيداً للسعودية 2030، وكان لا بد من وجود برنامج دعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل الاعباء الإقتصادية الناتجة عن هذه الإصلاحات.

ولا نستطيع أن ننسى دور وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في إطلاقها المساعدة المقطوعة لمساعدة هذه الأسر فى رفع الأعباء الإقتصادية الجديدة عنها والتى نتجت عن غلاء أسعار الغذاء والسلع الأساسية والوقود، ونوضح لكم من خلال مقالنا فى “عرب نيوز” كل التفاصيل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فإلى نص المقال.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

دائماً ما تكثر التغريدات فى موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” بشأن عن المساعدة المقطوعة والإستعلام عنها، ويُمكنك الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وإدخل رقم السجل المدني أو رقم الطلب الخاص بك فقط.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

ينبغي على كل من يريد التقدم للإستفادة من مقطوعه الضمان الاجتماعي التسجيل فى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وأن تنطبق عليه الشروط، وأبرزها أن يتعدى عمره 35 عاماً وألا يكون لديه سجل تجاري، وأن يتقاضى مرتب شهري بسيط، وقد خُصصت المساعدة المقطوعة فى الأساس لمساعدة الأسر البسيطة، وهناك فئات تأتي فى الصفوف الاولى المستحقة لهذه المساعدات مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وأسر السجناء وأصحاب حالات العجز.