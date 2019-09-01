موعد بداية إجازة اليوم الوطني 1441 السعودي، وبشرى سارة بخصوص هذه الإجازة

مع بداية العام الدراسي 1441 في المملكة السعودية بدء الكثير من الطلاب، وأولياء الأمور اليوم البحث عن موعد بداية إجازة اليوم الوطني 1441، وذلك بعد أن ترددت الكثير من الأنباء على أن إجازة اليوم الوطني ستكون أكثر من يوم، وقد قمنا بالبحث عن تفاصيل هذه الإجازة، وتبين لنا أن اليوم الوطني سيكون يوم 23 سبتمبر 2019 مثل كل عام، ولكن هذا العام سيكون هناك إختلاف بسيط عن الأعوام السابقة.

إجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية أكثر من يوم واحد

في هذا العام تختلف إجازة اليوم الوطني 1441 عن الأعوام السابقة لأن هناك يوم عمل يأتي بين إجازتين، وطبقا لقانون الخدمة المدنية في المملكة السعودية، فإن يوم العمل بين إجازتين رسميتين يعتبر هو الآخر إجازة رسمية، وهذا يعني أن يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر سيكون إجازة رسمية لأنه يأتي بين إجازتين الأولى يوم السبت، والأخر يوم الأثنين، وهذا يعني أن جميع العاملين في القطاع الحكومي السعودي، وجميع الطلاب في المدارس سيحصلوا على إجازة اليوم الوطني 1441 أربعة أيام كاملة، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وتنتهي يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019.

موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة اليوم الوطني 1441

ما سبق يعني أنه أخر يوم في إجازة اليوم الوطني هو يوم الأثنين 23 سبتمبر 2019، ولذلك سيعود جميع الموظفين، وطلاب المدارس للعمل مرة أخرى يوم 24 سبتمبر 2019 الموافق يوم الثلاثاء، الجدير بالذكر أن اليوم قد بدء العام الدراسي الجديد مع بداية رأس السنة الهجرية 1441.