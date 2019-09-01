شكرا لقرائتكم العمل تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-01 العمل تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر محرم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الأحد إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.









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