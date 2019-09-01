رابط حجز موعد تصريح العراق أبشر 1441 “أبشر وظائف”| برقم الهويه الوطنيه “بوابة...

بشكل إخباري نتابع، نرصد ونتابع معكم رابط التقديم على الدفاع المدني وكافة الأخبار المتنوعة التي تخص وظائف أبشر 1441، ونتعرف على الرابط المباشر المتاح من قبل وزارة الداخلية، بوابة أبشر للوظائف للتقديم على وظيفة الدفاع المدني وكافة الوظائف المختلفة، ونتابع الشروط الخاصة بذلك والأوراق الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من وقت للثاني، تابع الأخبار الهامة، ونتابع المزيد.

يمكنكم الإطلاع المبدئي عن النتائج عبر رابط موقع أبشر للتوظيف، الرابط المباشر عبر وزارة الداخلية، وناشدت الوزارة الجميع الحضور بعد طبع الإستمارة المبدئية من الموقع، وبها رقم الطلب الخاص بكم وأصل الهوية الوطنية، ويتم الإعلان عن كافة الوظائف في بوابة أبشر، وفي انتظارالتسجيلات، ونتابع الرابط الخاص بالإستعلام، ونرحب بكل جديد عبر التعليقات ونسعى لنقل كل جديد.

رابط أبشر للتسجيل

نتابع وظائف أبشر عبر هذا الرابط، يمكنكم الإطلاع على النتائج عبر إدخال البيانات الآتية:

رقم الهويه الوطنية

تاريخ الميلاد

الجنس

الحالة الإجتماعية

رقم هوية الأب

رقم الوظيفة

الأوراق المطلوبة بصحبة المقبول مبدئيًا هي نموذج القبول، والبطاقة الشخصية، وصورة من كارت العائية، أصل شهادة الثانوية العامة، صورة من إختبار القدرات العامة، وست صور شخصية، ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة، حول النتائج المبدئية للقبول بالأمن العام لوظيفة جندي.

بشكل إخباري عام، نسعى لنقل الأخبار الخاصة بالسعودية، ونرصد معكم رابط حجز موعد تصريح العراق، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الإخباري، يمكنكم الدخول وسهولة العرض والمتابعة الدورية، ونحن معكم بكل جديد عبر التقارير الدورية.