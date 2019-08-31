الان تتابع شاهد: في أول حديث له.. رئيس هيئة مكافحة الفساد: هذه أولى وصايا ولي العهد لي.. الدور على الفاسدين الصغار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

في أول حديث له بعد صدور أمر ملكي بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال مازن بن إبراهيم الكهموس، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهني بحديث شديد اللهجة بأن المرحلة القادمة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار، بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن ولي العهد وجهني بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة أمرا ملكيا، بإعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ونص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

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بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم ، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 105) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالى الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

ثانياً : يعين الأستاذ / مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.