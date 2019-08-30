السعودية اليوم/ وفد من أرامكو السعودية يزور جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء



الأحساء 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واس

زار وفد من شركة أرامكو

وناقش اللقاء الذي حضره ممثل الشركة محمد الدوسري، وعدد من منسوبي الجمعية موضوعات السلامة المرورية من أجل التوجيه إلى تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية، والحد من وقوع الحوادث أو منع وقوعها ضمانًا لسلامة الجميع.

وقدّم أخصائي تطوير وضمان الجودة بالجمعية ميثم العيسى في بداية اللقاء نبذة تعريفية عن برامج الجمعية ومشاريعها، إضافةً إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها لمستفيديها، في حين تحدث عضو فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع للجمعية عبدالله الشمري عن السلامة المرورية، وتجربته الشخصية لكونه أحد مصابي الحوادث المرورية، مؤكدًا ضرورة التقيد والالتزام باللوائح والقوانين، وتجنب السرعة والتهور تلافيًا لما يمكن أن ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي للجمعية بعمق الشراكة والتعاون الوثيق الذي يربط الجمعية بشركة أرامكو، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به وإسهاماتها البناءة في رفع مستوى الوعي المروري بين موظفيها عامة وأفراد المجتمع خاصة، منوهاً بالمسؤولية التي تحملها الجمعية على عاتقها من خلال اهتمامها البالغ بإشراك مستفيديها وإظهار دورهم في المجتمع، حرصًا منها على تدعيم مبدأ دمجهم وتمكينهم.

من جهته، ثمّن ممثل الشركة للجمعية جهودها وحرصها المستمر على تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى قائدي المركبات من منسوبي شركة أرامكو، والأثر الكبير الذي تتركه في نفوسهم، خاصةً وأنها تنبع من أشخاص لهم تجارب واقعية.

// انتهى//.

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الأحساء 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واسزار وفد من شركة أرامكو السعودية ممثلاً في "20 موظفًا" من منسوبي إدارة الإنتاج بخريص، أمس ، جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، حيث التقوا بالمدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري.وناقش اللقاء الذي حضره ممثل الشركة محمد الدوسري، وعدد من منسوبي الجمعية موضوعات السلامة المرورية من أجل التوجيه إلى تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية، والحد من وقوع الحوادث أو منع وقوعها ضمانًا لسلامة الجميع.وقدّم أخصائي تطوير وضمان الجودة بالجمعية ميثم العيسى في بداية اللقاء نبذة تعريفية عن برامج الجمعية ومشاريعها، إضافةً إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها لمستفيديها، في حين تحدث عضو فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع للجمعية عبدالله الشمري عن السلامة المرورية، وتجربته الشخصية لكونه أحد مصابي الحوادث المرورية، مؤكدًا ضرورة التقيد والالتزام باللوائح والقوانين، وتجنب السرعة والتهور تلافيًا لما يمكن أن ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي للجمعية بعمق الشراكة والتعاون الوثيق الذي يربط الجمعية بشركة أرامكو، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به وإسهاماتها البناءة في رفع مستوى الوعي المروري بين موظفيها عامة وأفراد المجتمع خاصة، منوهاً بالمسؤولية التي تحملها الجمعية على عاتقها من خلال اهتمامها البالغ بإشراك مستفيديها وإظهار دورهم في المجتمع، حرصًا منها على تدعيم مبدأ دمجهم وتمكينهم.من جهته، ثمّن ممثل الشركة للجمعية جهودها وحرصها المستمر على تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى قائدي المركبات من منسوبي شركة أرامكو، والأثر الكبير الذي تتركه في نفوسهم، خاصةً وأنها تنبع من أشخاص لهم تجارب واقعية.// انتهى//.00:55ت م0244

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