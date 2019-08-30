السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف ببريدة تشارك في مهرجان بريدة للتمور



بريدة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة في مهرجان بريدة للتمور 40 .

وشملت المشاركة معرضاً توعوياً وتوجيهياً ضم بنرات توعوية ولقاءات توجيهية ومواد إعلامية بالإضافة إلى تقديم هدايا للزوار وإصدارات الرئاسة.

وتعد هذه المشاركة إمتداداً للمشاركات التوعوية لفرع الرئاسة العامة بالقصيم في المهرجانات والمناسبات.

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