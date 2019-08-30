من هو فهد بن محمد العيسى السيرة الذاتية - رئيس الديوان السعودي الجديد

صدر أمر ملكي جديد في المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مساء اليوم الجمعة، يقضي بتعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ولد رئيس الديوان الملكي الجديد فهد بن محمد العيسى عام 1384 هجري وحصل على درجة البكالوريوس في الانظمة من جامعة الملك سعود - كلية العلوم الادارية عام 1406 هجري، وعمل في عدة مناصب سابقا.

أمر ملكي هام وعاجل اضـــغـــط هــــنــــا

كما حصل فهد بن محمد العيسى على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتيار عام 1412، وكان يعمل سابقا مدير مكتب وزير الدفاع في المملكة.

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وفيما يلي السيرة الذاتية للاستاذ فهد بن محمد العيسى:





يذكر أن أمر ملكي اخر صدر ويقضي بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وامر ملكي باعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، وامر جديد بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.