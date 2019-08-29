“الضمان الاجتماعى المقطوعه” موعد صرف المساعدة المقطوعه برقم الطلب لشهر ذي الحجة 1440

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وأولاً نود أن نوضح أن الإجراءات الإقتصادية الجديدة التى تنتهجها الحكومة السعودية من أجل رؤيتها السعودية 2030م من الممكن أن تؤثر بالسلب على قطاع واسع من الأسر السعودية المتوسطة.

ومن هنا كان دور وزارة العمل والتنمية الإجتماعية التى أطلقت المساعدة المقطوعة بهدف مساعدة هذه الأسر فى تحمل الأعباء الإقتصادية الجديدة التى نتجت عن غلاء أسعار الغذاء والسلع الأساسية والوقود، ونوضح لكم من خلال مقالنا فى “عرب نيوز” كل التفاصيل عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، فإلى نص المقال.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

دائماً ما تكثر التغريدات فى موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” بشأن عن المساعدة المقطوعة والإستعلام عنها، ويُمكنك الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وإدخل رقم السجل المدني أو رقم الطلب الخاص بك فقط.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

ينبغي على كل من يريد التقدم للإستفادة من مقطوعه الضمان الاجتماعي التسجيل فى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وأن تنطبق عليه الشروط، وأبرزها أن يتعدى عمره 35 عاماً وألا يكون لديه سجل تجاري، وأن يتقاضى مرتب شهري بسيط، وقد خُصصت المساعدة المقطوعة فى الأساس لمساعدة الأسر البسيطة، وهناك فئات تأتي فى الصفوف الاولى المستحقة لهذه المساعدات مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وأسر السجناء وأصحاب حالات العجز.