القبض على 8 مواطنين تورطوا في مضاربة السلام مول

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - جدة

تمكنت شرطة جدة من القبض على 8 مواطنين إثر تورطهم في مشاجرة جماعية.

وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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وكانت مشاجرة عنيفة نشبت في السلام مول في جدة، حيث اعتدى 4 شباب على شخص كان يجلس مع أهله، وسحبوه ثم اعتدوا عليه بشكل وحشي، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وبحسب وسم “السلام مول”، قال شهود عيان إن الإسعاف لم يصل إلا بعد ساعة من بدء المشاجرة التي حولت السلام مول إلى ساحة قتال وسط صراخ النساء والأطفال.

وتعجب البعض من عدم تدخل حراس الأمن في المول لفض المشاجرة، مؤكدين أنه تم تعيين من لا يمتلكون مقومات هذه الوظيفة المهمة، ليصبحوا وكأنهم زوار في المكان لا يحركون ساكناً، وسط إهمال من جانب المسؤولين.

وأكدوا أن الحضارة والرقي لا تتمثل في المظاهر والشكليات والعمران فحسب بل إن الوضع بحاجة إلى الرقي في الوعي والتحضر وفي التعامل، وبحاجة إلى الثقافة وتبادل الاحترام والتربية الفاضلة، لأنه حين تنعدم هذه المقومات من المجتمع يصبح البعض مثالًا للهمجية.

