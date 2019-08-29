- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القبض على 8 مواطنين تورطوا في مضاربة السلام مول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 8 مواطنين تورطوا في مضاربة السلام مول
متابعات الخليج 365 - جدة
تمكنت شرطة جدة من القبض على 8 مواطنين إثر تورطهم في مشاجرة جماعية.
وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت مشاجرة عنيفة نشبت في السلام مول في جدة، حيث اعتدى 4 شباب على شخص كان يجلس مع أهله، وسحبوه ثم اعتدوا عليه بشكل وحشي، بحسب ما ذكر شهود عيان.
وبحسب وسم “السلام مول”، قال شهود عيان إن الإسعاف لم يصل إلا بعد ساعة من بدء المشاجرة التي حولت السلام مول إلى ساحة قتال وسط صراخ النساء والأطفال.
وتعجب البعض من عدم تدخل حراس الأمن في المول لفض المشاجرة، مؤكدين أنه تم تعيين من لا يمتلكون مقومات هذه الوظيفة المهمة، ليصبحوا وكأنهم زوار في المكان لا يحركون ساكناً، وسط إهمال من جانب المسؤولين.
وأكدوا أن الحضارة والرقي لا تتمثل في المظاهر والشكليات والعمران فحسب بل إن الوضع بحاجة إلى الرقي في الوعي والتحضر وفي التعامل، وبحاجة إلى الثقافة وتبادل الاحترام والتربية الفاضلة، لأنه حين تنعدم هذه المقومات من المجتمع يصبح البعض مثالًا للهمجية.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 8 مواطنين تورطوا في مضاربة السلام مول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.