مضاربة السلام مول بجدة تثير الكثير من الجدل على تويتر

تداول مغردو تويتر صباح اليوم في السعودية مقطع مضاربة في السلام مول، حدث شجار عنيف بين مجموعة من الشباب في السلام مول، وقد حدث هذا الشجار وسط زوار السلام مول، وقد ترتب عليه حالة من الهرج، والفزع بين هؤلاء الزوار، وقد ظهر هاشتاج بعنوان السلام مول يتناقل فيه المغردون حادث السلام مول لتبادل الرأي فيه، ونشر كل مقاطع الفيديو المصورة لهذا الحادث حتى تشاهدها شرطة جدة.

تفاصيل ما حدث في مضاربة السلام مول

يظهر في مقاطع الفيديو المتداولة على تويتر عدد من الشباب من عمر 20 إلى 30 عام يتبادلوا الشجار ثم يتطور الأمر بسرعة كبيرة إلى مضاربة عنيفة، حيث يقوم مجموعة من الشباب بضرب شاب آخر وسط ذهول الكثير من الحاضرين في السلام مول وقت المضاربة، ولا يوجد مقطع فيديو واحد يكشف عن سبب مضاربة السلام مول حتى الآن، وقد حاول بعض الشباب فض مضاربة السلام مول، ولكن لم ينجحوا فيه ذلك.

شرطة جدة تحقق في مضاربة السلام مول

على الفور بدأت شرطة جدة فتح تحقيق سريع لمعرفة سبب مضاربة السلام مول، ومحاسبة المتسببين فيها، وقد أكدت الشرطة أن جميع الإصابات في حادث السلام مول متوسطة إلى بسيطة، وأنه جاري تفريغ جميع مقاطع مضاربة السلام مول لتحديد المسئول عما حدث.

وعلى تويتر طالب الكثير من مغردي تويتر أن يتم تعيين رجال أمن في المكان يكونوا على كفاءة في عملهم حتى لا يتطور الأمر، وتحدث مضاربة، ثم تأتي الشرطة بعد ذلك، وقالوا أن توفير رجال أمر على البوابات، وداخل المحلات يمنع حالة الهرج التي يتسبب فيها طيش الشباب.