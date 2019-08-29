فيديو.. 4 شبان يعتدون على شخص وسط عائلته وأمن السلام مول بلا حراك!

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - جدة

نشبت مشاجرة عنيفة في السلام مول، في جدة، حيث اعتدى 4 شباب على شخص كان يجلس مع أهله، وسحبوه ثم اعتدوا عليه بشكل وحشي، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وبحسب وسم “السلام مول”، قال شهود عيان إن الإسعاف لم يصل إلا بعد ساعة من بدء المشاجرة التي حولت السلام مول إلى ساحة قتال وسط صراخ النساء والأطفال.

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وتعجب البعض من عدم تدخل حراس الأمن في المول لفض المشاجرة، مؤكدين أنه تم تعيين من لا يمتلكون مقومات هذه الوظيفة المهمة، ليصبحوا وكأنهم زوار في المكان لا يحركون ساكناً، وسط إهمال من جانب المسؤولين.

وأكدوا أن الحضارة والرقي لا تتمثل في المظاهر والشكليات والعمران فحسب بل إن الوضع بحاجة إلى الرقي في الوعي والتحضر وفي التعامل، وبحاجة إلى الثقافة وتبادل الاحترام والتربية الفاضلة، لأنه حين تنعدم هذه المقومات من المجتمع يصبح البعض مثالًا للهمجية.

وشددوا على ضرورة محاسبة المخطئين نظراً لتشويههم الذوق العام وواجهة المملكة وهي عروس البحر الأحمر، وكذلك جزاء للفعلة الإجرامية التي نفذوها، مطالبين برد رادع وسريع من الجهات المختصة.