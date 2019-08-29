متحرش بامرأة منتقبة يصور فعلته في حوار عن موسم الطائف

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أظهر مقطع فيديو حادثة تحرش فريدة من نوعها في المملكة، وسط دعوات لضبط المتحرش الذي صور فعلته بنفسه.

وظهر في الفيديو، برنامجًا حواريًّا محليًّا، يتحدث المشاركون فيه وبينهم شابة سعودية منتقبة، عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي المقام حاليًّا.

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وطغى صوت مصور الفيديو وهو يتحدث بلهجة محلية، متحرشًا بالشابة المنتقبة من خلف الشاشة..، واصفًا إيّاها وملابسها بالعبارات الخادشة للحياء

وتصدر الوسم ” #متحًرش_بمنقبَة “ قائمة أكثر المواضيع تداولًا في المملكة، حيث طالب المغردين بمحاسبة المتحرش.

ويذكر أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لاتزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين.

