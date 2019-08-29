طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط القبول 1441 هجري

نقدم لكم زوارنا الكرام عبر موقع نجوم مصرية، طريقة التسجيل في مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي، وهي عبارة عن مساعدة مالية تقدم لدى المواطنين السعوديين، وأعلنت الوزارة عدت شروط لتقديم طلب للمساعدة المقطوعة، ومن خلال موقعها الرسمي سنذكرها في التفاصيل، وتهدف الوزارة الي تقدم مساعدات لدى المواطنين حتى يتمكنون من تلبية اجتياجاتهم الاساسية في ظل الوضع المعيشي الصعب، وسنقدم لكم اكثر ما يهتم به المواطن السعودي وهو كيفية التسجيل وطلب المساعدة من الوزارة.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط لتسجيل و الحصول على المساعدة المقطوعة، و تشمل جميع المواطنين و الأسر أصحاب الدخل المحدود وهو أن يكون راتب المواطن أقل من المساعدة المقدمة له و الأسر التي لا دخل لها، وتشمل أيضاً المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وسنذكر لكم بعض الشروط والمتطلبات لتسجيل في المساعدة.

للاستفادة من الخدمة يجب أن يكون العمر أكبر من 35 عاماً.

يجب أن يكون له سجل او حساب بنكي لوضع المساعدة المالية فيه.

يجب إحضار بعض المستندات عند التسجيل وهي كشف حساب بنكي إن وجد.

سجل عن الأسرة المقدمة للمساعدة.

طريقة معرفة قبول الطلب من قبل الوزارة

بعد تقديم المستندات و السجلات المطلوبة، يمكن للمتقدم الاستفسار عن قبول الطلب عن طريق الموقع الرسمي من خلال إدخال رقم الطلب ، أو من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة وهو 8001222777 , 0112915500، ويمكن التقدم للمساعدة كل عام، ويتم اعلان موعد صرف المساعدات من قبل الوزارة، علماً بأن لا يوجد موعد محدد لصرف هذه المساعدات.