أسعار الذهب في السعودية الخميس 29 أغسطس

تعرف على سعر الذهب في الممكلة العربية السعودية ليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، حيث يعرف أن سعر الذهب يتغير من وقت لاخر، وذلك بسبب عدت عوامل، ويعد الذهب من أهم العومل الإقتصادية في الممكلة، ويشهد اليوم إرتفاع بسيط لأسعار الذهب مقارنة بالأيام السابقة، ويهتم به المستثمرين و المقبلين على الزاوج و النساء، وسنقدم لكم تقرير مفصل عن أسعار الذهب و تقرير مفصل عن متوسط سعر الذهب بالأيام السابقة.

سعر الذهب بالعيارات

نقدم لكم متابعينا الكرام أسعار الذهب ليوم الخميس بالمصنعية في السوق السعودي، ومن الممكن إختلاف سعر الغرام بنسبة لبعض المحلات في الاسواق وهي نسبة قليلة جداً، حيث يشمل التقرير جميع العيارات، وسعر أوقية الذهب وكيلو الذهب، وسعر عيار 24 يساوي اليوم بالريال السعودي 185.60 , والدولار الامريكي 49.49$.

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 185.60 ريال سعودى $49.49 دولار أمريكى سعر الذهب عيار 22 170.13 ريال سعودى $45.37 دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 21 162.40 ريال سعودى $43.30 دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 18 139.20 ريال سعودى $37.12 دولار أمريكى سعر الذهب عيار 14 108.27 ريال سعودى $28.87 دولار أمريكى سعر الذهب عيار 12 92.80 ريال سعودى $24.74 دولار أمريكى اسعار أوقية الذهب 5,772 ريال سعودى $1,539 دولار أمريكى اسعار جنيه الذهب 1,299 ريال سعودى $346.43 دولار أمريكى اسعار كيلو الذهب 185,600 ريال سعودى $49,489 دولار أمريكى

متوسط سعر الذهب بالريال السعودي