التعليم تتوسع في تعيين مساعدين للمعلمين

تتجه وزارة التعليم إلى التوسع في التوظيف بمهنة «مساعد معلم»، حيث طرحت شركة تطوير التعليم القابضة عدة إعلانات عبر موقعها الإلكتروني تشير من خلالها عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مساعد معلم (Teacher Assistant) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من مناطق المملكة.

خطط تعليمية

بحسب شركة تطوير التعليم، تتلخص المهام والمسؤوليات المطلوبة من «مساعد المعلم» بشكل رئيسي على: المساعدة في ضبط الفصل الدراسي والإشراف على الطلاب أثناء الدوام المدرسي والنقل والمكتبة والمقصف وغير ذلك، والعمل في الفصل الدراسي مع الطلاب من خلال متابعة القراءة أو العمل التمثيلي أو الإنتاج المسرحي تحت إشراف المعلم، والاطلاع بمساعدة معلم التربية الخاصة على الخطط التعليمية الخاصة بكل طالب بهدف المساعدة عن معرفة تنفيذ هذه الخطط بتوجيه من معلم التربية الخاصة، ومساعدة الطلاب أثناء مراجعة دروسهم، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

مهام محدودة

يذكر أن وظيفة «مساعد معلم» لم يكن معمول بها رسميا في المدارس الحكومية سوى في نطاق ضيق وفي مهام محدودة، وتطرقت الوزارة إلى تفاصيلها وآلية التعيين عليها في سياق اللائحة الجديدة التي أقرتها مؤخرا.

التعيين على رتبة «مساعد معلم» بحسب لائحة الوظائف التعليمية

يعيــن على الدرجة الأولـى مــن المسـتوى الأول الحاصـل علــى شــهادة الثانويـة العامـة أو مـا يعادلهـا، إضافـة إلـى دبلـوم لا تقـل مدتـه عـن عـام دراسـي واحــد.

يعيــن علــى الدرجــة الثانيــة مــن المســتوى الأول الحاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا، إضافــة إلــى دبلــوم لا تقــل مدتــه عــن عاميــن دراســيين.

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يعيــن - عنــد الحاجــة - علــى الدرجــة الثالثــة مــن المســتوى الأول الحاصــل علـى الشـهادة الجامعيـة فـي إحـدى التخصصـات المناسـبة لمجـال عمـل هـذه الرتبـة.

الرتب وفقاً لسلم الرواتب

01 معلم خبير

02 معلم متقدم

03 معلم ممارس

04 معلم - مساعد معلم