، رغبة في الأجر واستشعارًا بشرف المكان.. "بخاري": أمنيتي رفع الأذان في الحرم ،

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تمنى الدكتور إبراهيم بن يحيى فاضل بخاري، الذي يعمل معلمًا بتعليم منطقة مكة المكرمة، أن يوفقه الله للمشاركة في رفع الأذان بالمسجد الحرام مع كوكبة من المؤذنين الذين نالوا شرف أداء هذه الشعيرة العظيمة في أقدس بقعة على وجه الأرض.
وقال "بخاري": تقدمت بطلب المشاركة برفع الأذان في المسجد الحرام في عام 1435هـ منذ حصولي على درجة الدكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية من جامعة أم القرى، ولم يحالفني الحظ، ثم كررت المحاولة في عام 1437هـ، وما زلت أنتظر الفرصة التي هي أمنية والدتي قبل أن تكون أمنيتي –رحمها الله- بأن أحظى بشرف رفع هذه الشعيرة العظيمة رغبة في الأجر والثواب، واستشعارًا بشرف المكان، وهو بيت الله الحرام.
وأضاف بأن من الأصوات الندية التي يفضلها ويستمتع بسماعها حينما يرتفع الأذان بمنابر المسجد الحرام صوت شيخ المؤذنين بالمسجد الحرام علي أحمد ملا.
واختتم حديثه بشكر الله، ثم شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، كما شكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على قيامها بأعمال الحرمين وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
يُشار إلى أن الدكتور إبراهيم بخاري يحمل صوتًا نديًّا، وشارك في إمامة المصلين في بعض مساجد مكة المكرمة أكثر من 30 عامًا، كما شارك في العديد من البرامج الدعوية بمنطقة الحرم المكي التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 09:00 PM
قال: تقدمت بطلب منذ حصولي على الدكتوراه في الأصول الإسلامية وما زلت أنتظر
تمنى الدكتور إبراهيم بن يحيى فاضل بخاري، الذي يعمل معلمًا بتعليم منطقة مكة المكرمة، أن يوفقه الله للمشاركة في رفع الأذان بالمسجد الحرام مع كوكبة من المؤذنين الذين نالوا شرف أداء هذه الشعيرة العظيمة في أقدس بقعة على وجه الأرض.
وقال "بخاري": تقدمت بطلب المشاركة برفع الأذان في المسجد الحرام في عام 1435هـ منذ حصولي على درجة الدكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية من جامعة أم القرى، ولم يحالفني الحظ، ثم كررت المحاولة في عام 1437هـ، وما زلت أنتظر الفرصة التي هي أمنية والدتي قبل أن تكون أمنيتي –رحمها الله- بأن أحظى بشرف رفع هذه الشعيرة العظيمة رغبة في الأجر والثواب، واستشعارًا بشرف المكان، وهو بيت الله الحرام.
وأضاف بأن من الأصوات الندية التي يفضلها ويستمتع بسماعها حينما يرتفع الأذان بمنابر المسجد الحرام صوت شيخ المؤذنين بالمسجد الحرام علي أحمد ملا.
واختتم حديثه بشكر الله، ثم شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، كما شكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على قيامها بأعمال الحرمين وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
يُشار إلى أن الدكتور إبراهيم بخاري يحمل صوتًا نديًّا، وشارك في إمامة المصلين في بعض مساجد مكة المكرمة أكثر من 30 عامًا، كما شارك في العديد من البرامج الدعوية بمنطقة الحرم المكي التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.
، رغبة في الأجر واستشعارًا بشرف المكان.. "بخاري": أمنيتي رفع الأذان في الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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