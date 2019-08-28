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حقوق الإنسان تحذر بعد التحرش بمنقبة على تويتر

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2019-08-28

حقوق الإنسان تحذر بعد التحرش بمنقبة على تويتر

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت ‏هيئة حقوق الإنسان من التحرش بأي قول أو فعل أو إشارة حتى عبر مواقع التواصل.

وقالت الهيئة: أيّ قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة بأيّ وسيلة بما في ذلك مواقع التواصل يُعد جريمة تحرُّش تصل عقوبتها إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو يتضمن تعليقاً غير لائق من شخص على ظهور امرأة عبر شاشات التلفاز.

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وتسبب المقطع في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين اعتبروا تصرف هذا الشخص تحرشاً ويجب معاقبته وفق الأنظمة.

وأطلق المغردون وسماً حمل اسم “متحرش بمنقبة” للمطالبة بمعاقبة هذا الشخص الذي صوّر شاشة التلفاز وهو يُعلق على سيدتين ورجل ظهروا في مقابلة تلفزيونية.

 





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