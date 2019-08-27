السعودية تضع شروط جديدة لعمل المحاسبين الوافدين .. تعرف عليها

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مجموعة جديدة من الشروط الجديدة لتسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، على أن تسري تلك الشروط اعتبارًا من بداية سبتمبر 2019م، جاء ذلك خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة، ارسلت منه نسخة لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالرياض، الذي أعد به تقريرًا لوزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية .

شروط ممارسة مهنة المحاسبة داخل المملكة

أن يقوم المحاسب الوافد بتسجيل نفسه لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة .

وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل .

موعد تسجيل المحاسبين في هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة

قال الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية، إن تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يبدأ اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441م، والذي يوافق اليوم الأول من سبتمبر 2019م .

المهن المستهدفة في القرار

مدير إدارة المراجعة الداخلية .

محاسب تكاليف .

مراجع داخلي .

مدقق حسابات .

رئيس برامج التدقيق الداخلي .

مراقب مالي .

مدير الإدارة العامة للمراجعة .

فني تدقيق حسابات .

كاتب تكاليف .

مدير إدارة الزكاة والضرائب .

مدير حسابات وميزانية .

محاسب عام .

مراجع مالي أول .

مدير إدارة التقارير المالية .

فني حسابات كلفة .

مشرف مراجعة مالية .

مدير شئون مالية ومحاسبة .

فني حسابات عام .

كاتب مالية .

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