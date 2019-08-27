وزير التعليم يُعدِّد فوائد اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية

عدَّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فوائد اعتماد مجلس الوزراء للتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية؛ لكونه سيسهم في رفع جودة البيانات التعليمية. وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور قرار مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13. وأضاف آل الشيخ، أن اعتماد التصنيف سيسهم في رفع جودة البيانات التعليمية وكفاءة تنظيم البرامج والمسارات التعليمية ومخرجاتها. وكان مجلس الوزراء، اعتمد خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

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