

نجران 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على استعدادات إدارة تعليم شرورة لانطلاقة العام الدراسي في تقرير قدمه مدير التعليم فهد بن صالح عقالا.

وتسلّم سموه نموذجًا لحقيبة الكتب المدرسية التي سيجري توزيعها على جميع الطلاب والطالبات في اليوم الدراسي الأول، ضمن خطة التعليم للعام المقبل.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمبادرات إدارة تعليم شرورة، الهادفة إلى رفع مستوى الأداء والجودة، وتحسين البيئة التعليمية، وفق ما ترسمه رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك لدى استعراضه نتائج ملتقى القيادة المدرسية، والتطوير المهني، والشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

من جهته أشار مدير التعليم إلى دعم النقل المدرسي, حيث سينطلق هذا العام عبر ٩٠ حافلة للطلاب والطالبات.

// انتهى //

17:05ت م

0174





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على جاهزية تعليم شرورة للعام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.