خدمة إلغاء مستخدم المركبة عبر منصة أبشر الإلكترونية

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي توفر على المواطنين العبء والمشقة، وتسهل عليهم كل الخدمات بالمملكة وفقاً لرؤية 2030، ومن خلال ما يلي يمكن التعرف على طريقة التفويض على استخدام مركبة الكترونيا عن طريق نظام أبشر الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، والذي يوفر وقت المواطنين ومجهودهم بالذهاب الى المديرية العامة للجوازات أو مديرية المرور لإنجاز خدماتهم، كما يخفف أيضا الضغط على موظفي المصالح الحكومية، ويقلل هذا النظام نسب الخطأ لأنه يربط بين جميع الهيئات الكترونيا.

إلغاء استخدام المركبة

هناك نوعين من إلغاء استخدام المركبة:

الاول هو إلغاء مستخدم فعلي ويكون داخل السعودية فقط.

الثاني هو إلغاء مفوض بقاية مركبة ( داخل المملكة وخارجها ) : هذه الخدمة تتيح لك إلغاء تفويض ساري أو بانتظار الموافقة للمفوض بالقيادة.

طريقة إلغاء استخدام المركبة

وهي سحب التفويض إلكترونيا ويكون كالتالي: