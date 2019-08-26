كيفية طباعة برنت أبشر

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أبشر هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية للتقليل من الازدحام أمام المديرية العامة للجوازات وتخفيف العبء على الموظفين وكذلك لتوفير وقت المواطنين والمقيمين وسهولة وسرعة إنجاز مهامهم وبطريقة تضمن الدقة، من خلال ما يلي نتعرف على خدمة طباعة برت أبشر.
ما هي خدمة برنت أبشر (خدمة بياناتي )
خدمة بياناتي هي إحدى الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية ووزارة الداخلية السعودية وهي تسمح للمواطنين عمل تفويض لأي قطاع حكومي بالإطلاع على بياناته الشخصية أو عمل برنت الأحوال المدنية.
طريقة طباعة برنت أبشر
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية.
- بعدها يظهر لك صفحة رئيسية بها شريط مهام عليك اختيار أيقونة خدمات إلكترونية.
- يظهر لك قائمة علي يمين الصفحة بها كافة الخدمات التي يقدمها الموقع عليك اختيار أول بند وهو بند الأحوال المدنية.
- بعدها يظهر لك الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية عليك اختيار خدمة بياناتي.
- يظهر لك صفحة الدخول على حسابك الخاص الموجود على موقع الوزارة ويلزم ملء بيانات خاصة بك مثل اسم المستخدم ورقم الهوية القومية الخاص بك وإدراج كلمة السر ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
- الآن تظهر لك صفحة خدمة بياناتي وفي هذا الصفحة توجد جميع البيانات الخاصة بالمواطن وعلية اختيار اسم القطاع الذي يرغب في عمل تفويض له باستخدام بيانات الشخصية.
- يجب ضغط تأكيد علي ذلك التفويض.