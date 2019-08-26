كيفية طباعة برنت أبشر

أبشر هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية للتقليل من الازدحام أمام المديرية العامة للجوازات وتخفيف العبء على الموظفين وكذلك لتوفير وقت المواطنين والمقيمين وسهولة وسرعة إنجاز مهامهم وبطريقة تضمن الدقة، من خلال ما يلي نتعرف على خدمة طباعة برت أبشر.

ما هي خدمة برنت أبشر (خدمة بياناتي )

خدمة بياناتي هي إحدى الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية ووزارة الداخلية السعودية وهي تسمح للمواطنين عمل تفويض لأي قطاع حكومي بالإطلاع على بياناته الشخصية أو عمل برنت الأحوال المدنية.

طريقة طباعة برنت أبشر