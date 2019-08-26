شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في تركيا لـ«الخليج 365»: عثرنا على «عبير» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)
أكد لـ«الخليج 365» سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا وليد الخريجي أنه تم العثور على الفتاة السعودية «عبير» المختفية في إسطنبول منذ نحو أسبوع.
ومن المنتظر أن تصدر السفارة بياناً تفصيلياً للحادثة خلال الساعات القادمة.
وكانت عبير قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول بتركيا عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك، وتبدأ رحلة البحث عنها من قبل السلطات التركية.
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