قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1441 هـ، الذي سيبدأ يوم 2-1-1441 هـ، حيث صدر به تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وكان التقويم المنشور تضمن التقويم بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 25-4-1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم نهاية دوام يوم الخميس 29-4-1441 هـ.

ويكون استكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم يوم الأحد 3-5-1441 هـ، أما إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام، نهاية دوام يوم الخميس 7-5-1441 هـ، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 24-5-1441 هـ.

وأوضح التعميم أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم، نهاية دوام يوم الخميس 14-9-1441 هـ، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 8-10-1441 هـ.

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ويكون استكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم خلال فترة الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 8-10-1441 هـ.

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني فستكون يوم الثلاثاء 10-10-1441 هـ، وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ومعها الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة، نهاية دوام يوم الخميس 19-10-1441 هـ.

وتكون بداية اختبارات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 24-10-1441 هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 1-11-1441 هـ، على أن تكون بداية العام الدراسي 1442 هـ، بتاريخ الأحد 11 /1 / 1442 هـ.



