سياسي / جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جيزان



الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية ( 6 ) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جيزان، والتي تعد اعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية

// انتهى //

23:18ت م

0192



الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية ( 6 ) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جيزان، والتي تعد اعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية السعودية // انتهى //23:18ت م0192

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