سعوديات داخل الجوازات: 15 دقيقة أنهت الإجراءات.. لا تعقيدات بعد اليوم -صور

لم تتوقع عبير أحمد أن تتسلم جواز سفرها بنفسها من إدارة الجوازات في حي الرحاب في 15 دقيقة، لتكون ضمن أولى النساء اللاتي استفدن من لائحة السفر وإصدار الجوازات الجديدة التي تتيح للمواطنة التي يزيد عمرها على 21 عاما الحصول بنفسها على جواز سفرها أو تجديده، والسفر بلا تصريح. وقالت عبير وفقًا لـ«عكاظ» إن الإجراءات سهلة جدا، معربة عن ارتياحها لهذه اللائحة التي وفرت على والدها عناء مرافقتها في مراجعة الجوازات، كما أنها لم تر أي تعقيدات في الحصول على جواز جديد. ولا يختلف حالها عن الكثير من السعوديات اللاتي روين لـ«عكاظ» تجربتهن وفق التعديلات الجديدة، واصفات اللائحة بـ«السهلة التي قضت على التعطيل والتعقيدات». وبموجب التعديلات الجديدة يحق للمواطنات فوق الـ21 عاما حجز موعد وتعبئة الاستمارة وتقديم الطلب والحصول على الجواز، دون تعطيل.

وتضيف مريم (30 عاما): «الآن أستطيع تجديد جواز سفري بنفسي بعد التعديلات الجديدة، وعندما يكون الشخص راشداً يستطيع أن ينجز إجراءاته بنفسه ولا ينتظر أحدا، خصوصاً للدراسة والعلاج». وتؤكد سحر (25 عاما) أن الإجراءات في السابق كانت معقدة للحصول على جواز السفر أما الآن فهي سهلة، وتستطيع أية سعودية تجاوزت السن القانوني الحصول عليه. بدوره قال مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي: «إنفاذا للتوجيهات الكريمة في تنفيذ لائحة السفر وإصدار الجوازات، تم تنفيذ الأمر من جوازات منطقة مكة المكرمة في الإدارة الرئيسية في الرحاب والمراكز التابعة لها في حينه، إضافة إلى ذلك طبقت المنافذ تعديل اللائحة الجديدة التي تقضي بالسماح بالسفر للمواطنة التي يزيد عمرها على 21 عاما دون تصريح.

وأوضح أن أعداد الراغبين في إصدار الجواز في تزايد بشكل يومي، وعدد الراغبات في إصدار الجوازات أكثر، كما أن جميع مراكز الجوازات تقوم على تنفيذ أمر السفر دون قيود لمن أصدر له جواز سفر فوق 21 عاما. وأشار إلى أنه في السابق كان النظام مختلفا، إذ يشترط للإناث وجود ولي (زوج، أو أب، أو أخ)، لكن الآن من تعدت سن الـ21 عاما فإن الشرط الوحيد حضور الشخص بنفسه، وحتى لو كانت الأم لديها حضانة لا بد من حضورها. ولفت إلى أن الجوازات تصدر ما متوسطه 2000 جواز يومياً طوال العام من خلال جوازات منطقة مكة المكرمة. وأضاف اللواء الحارثي: «للحصول على جواز لا بد من وجود هوية وطنية ثم الحصول على موعد، ويتم تقديم الاستمارة، وخلال ساعات يحصل على الجواز، كما أن هناك قسما نسائيا خاصا لمن ترغب في تقديم معاملاتها بخصوصية، إضافة لمن لديه عنوان وطني يتوجه للبريد ويسدد الرسوم وسيتم إصدار الجواز وإرساله إلى العنوان الوطني دون عناء»، مهيباً بالمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة.