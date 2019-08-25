5 أسباب خلف إلغاء التقويم المستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إلغاء نظام التقويم المستمر للصفوف الابتدائية العليا، رأى مختصون أن التسرع في تطبيق نظام التقويم من بين خمسة أسباب أدت إلى فشله وإلغائه.

وقال عضو لجنة للتعليم السابق بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إنه يأمل ألا يكون القرار إلغاء نهائيا، بل تعليقا موقتا لحين اكتمال متطلبات تطبيقه.

من جانبها أوضحت الخبيرة في أنظمة التعليم لطيفة الدليهان أن من أبرز عيوب التقويم المستمر أن عدد الطلاب والطالبات في الفصول يتراوح في أغلب المدارس بين 30 و50، مما يعوق جهود المعلمين في تطبيقه، وكذلك كثرة المهارات المطلوب تحقيقها في وقت قصير.