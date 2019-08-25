الرئيس الأفغاني: لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل في تعزيز السلم والأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أشاد رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني، خلال استقباله أمس بمقر إقامته في جدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بدور المملكة العربية السعودية - دولة المقر للمنظمة - وبتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافتها المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان، الذي عقد في مكة المكرمة 2018م، كما نوه بدعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل لبلاده ودورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن.

وأكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل معها في تنفيذ البرامج والمشاريع كافة، خاصة البرامج الثقافية والاجتماعية في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب.

من جهته جدد العثيمين التزام المنظمة بمواصلة جهودها لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان والجمع بين الفرقاء.